2018-11-16T13:05:54+03:00
Происшествия

В Липецке ищут женщину на внедорожнике, которая поцарапала на парковке машину

Водительница скрылась с места ДТП на Торговой площади [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Женщина поцарапала машину и покинула место ДТПЖенщина поцарапала машину и покинула место ДТПФото: скрин с видео
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В Липецке владелица пострадавшего автомобиля ищет другую автоледи, которая поцарапала машину на парковке. Инцидент попал на уличную камеру наблюдения, после чего запись выложили в сеть.

По словам автора ролика, все случилось 30 октября в 10.46 утра, у дома №1 на Торговой площади. На записи видно, как с парковки задом пытается выехать внедорожник «Хендай Грета». Процессом с улицы руководит пассажирка, которая подсказывает женщине за рулем, куда выворачивать. Несмотря на все манипуляции, обе дамы не учитывают расстояние до стоящей рядом белой иномарки.

Неудачная попытка выехать с парковки в Липецке.Видео [id376816717 Марианна Гринберг]

Выезжая, внедорожник цепляет левой стороной бампера соседнюю машину, на которой остаются глубокие царапины. Повреждения осматривает руководившая процессом пассажирка, затем «Хендай» возвращается на место, пропуская грузовик.

Со второй попытки дамам все уже удается вырулить, после чего обе благополучно покидают место ДТП, оставив поврежденную ими машину «в подарок» хозяйке. Именно она теперь и ищет ту, кто была за рулем «Греты».

– Если кто-то узнал или видел данный автомобиль, просьба написать в личку или позвонить по номеру 89056882907, – написала Марианна Гринберг на своей странице в ВК. – Можно решить вопрос миром, а не доводить ситуацию до суда и других мер наказания.

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