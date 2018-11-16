2018-11-16T13:38:48+03:00
Происшествия

В Липецке пьяная мать избила сотрудницу полиции

Женщина набросилась на инспектора с кулаками в своем доме
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Женщине грозит до 5 лет тюрьмыЖенщине грозит до 5 лет тюрьмыФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке жертвой агрессивной мамаши стала инспектор по делам несовершеннолетних. Все случилось 21 сентября. Согласно материалам дела, стражи порядка пришли в дом к 28-летней женщине, которая состояла на учете в полиции. В МВД поступила информация о краже телефона, и сотрудники ведомства решили задать женщине пару вопросов.

Когда мать двоих детей открыла дверь, взору предстала удручающая картина. В доме царила полная антисанитария, не было продуктов и никаких условия для воспитания детей. А сама женщина была пьяна.

Оценив ситуацию, инспектор по делам несовершеннолетних, которая так же пришла с коллегами, решила составить протокол за неисполнение родительских обязанностей. От чего пьяная мать пришла в ярость и набросилась на сотрудницу полиции с кулаками. Прежде чем нерадивую мамашу оттащили, она успела несколько раз ударить инспектора по голове.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 318 УК – применение насилия в отношении представителя власти. Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В помощь социальному страхованию - электронные сервисы
Под Липецком пьяный мужчина на угнанной машине сбил человека
Предприятия Липецка должны снизить выбросы на ночь
Липецкая область вошла в ТОП-10 по темпам развития культуры
В выходные в Липецке потеплеет, а снега не будет еще неделю
В Липецкой области поздним утром сгорел «ВАЗ»
Из-за прорыва в частном секторе Липецка два дня не будет воды
В Липецке ищут женщину на внедорожнике, которая поцарапала на парковке машину
В ДТП с двумя фурами под Липецком пострадал человек
Вор из ближнего зарубежья обокрал десятки дач в Липецке
Грузовик со свеклой перевернулся на трассе в Липецке
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Экс-главу администрации Липецкой области Олега Королева делегируют в Совет Федерации
Две "Лады", квартира и дом - ночью в Липецке было сразу несколько пожаров
Игорь Артамонов встретился с руководителями строительных компаний
Дорожный "принтер" появился в регионе
На территории заказника под Липецком вырубили сосны на миллион рублей
Пять пожарных расчетов выехали на пожар в квартире в центре Липецка
Под Липецком на трассе столкнулись два большегруза: есть пострадавший
В Липецке на 2 улицах Сокола аварийно отключили воду
В Липецком драматическом театре готовят сразу две премьеры
В Липецке поймали новых участников наркобанды из Узбекистана
На Соколе в Липецке 3 дня назад пропал мужчина