В Липецке пьяная мать избила сотрудницу полиции

СЕГОДНЯ 13:38 2018-11-16T13:38:48+03:00

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В Липецке жертвой агрессивной мамаши стала инспектор по делам несовершеннолетних. Все случилось 21 сентября. Согласно материалам дела, стражи порядка пришли в дом к 28-летней женщине, которая состояла на учете в полиции. В МВД поступила информация о краже телефона, и сотрудники ведомства решили задать женщине пару вопросов.

Когда мать двоих детей открыла дверь, взору предстала удручающая картина. В доме царила полная антисанитария, не было продуктов и никаких условия для воспитания детей. А сама женщина была пьяна.

Оценив ситуацию, инспектор по делам несовершеннолетних, которая так же пришла с коллегами, решила составить протокол за неисполнение родительских обязанностей. От чего пьяная мать пришла в ярость и набросилась на сотрудницу полиции с кулаками. Прежде чем нерадивую мамашу оттащили, она успела несколько раз ударить инспектора по голове.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 318 УК – применение насилия в отношении представителя власти. Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.