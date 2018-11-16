Из-за прорыва в частном секторе Липецка два дня не будет воды

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-16T13:59:29+03:00

В других районах воду отключат в воскресенье и в понедельник

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В Липецке коммунальщики устраняют прорыв трубы, который произошел в дома №75 на улице Писарева в эту пятницу, 16 ноября. Из-за утечки без воды остались жители нескольких улиц в поселке Дачный. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, воду отключили в 8 тура 16 ноября, и не будет ее до вечера 17 ноября. Без питьевой воды остались дома на улицах Писарева, Постышева, Олимпийская, Варшавская, Рихарда Зорге.

Кроме этого в воскресенье, 18 ноября, с 10 до 20.00 не будет воды в частном секторе ближе к центру города по улицам: Депутатская, Верещагина, Чкалова, Воровского, Верхний и Володарского.

А в понедельник, 19 ноября, с 10 до 20.00 отключат воду в районе проспекта Мира по адресам: улица Зои Космодемьянской, с 1 по 8 дом; площадь Мира, дома 1, 2, 2а, 1а, 1б, 1г, 1в, 3а; улица Спиртзаводская, с 4 по 12 дом; Инженерная, 3, 5, 5а; Осенний проезд, 1 –14. И в частном секторе: Зои Космодемьянской, Боровая, Зареченская, Земная, Кленовая, Фурманова и улица Лесопарковое хозяйство.

Воду во всех случаях будут подвозить по заявкам потребителей. Узнать более подробно об отключении и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075 и 236-075.