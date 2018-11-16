В Липецкой области поздним утром сгорел «ВАЗ»

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-16T14:20:06+03:00

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Очередной автопожар случился в Усманском районе Липецкой области этим утром, 16 ноября. В городе Усмань у дома №78 по улице Некрасова загорелся «ВАЗ-2114». Очевидцы вызвали спасателей. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение поступило в 10.46 утра.

На место происшествия выезжало одно отделение пожарных и добровольцы. Несмотря на все усилия, спасти отечественную легковушку не удалось. От машины остался только обгоревший кузов. Люди, к счастью, не пострадали. Что стало причиной пожара, выясняют эксперты.

Напомним, что прошедшей ночью в Липецке сгорели две «Лады». «Гранта» выгорела вместе с гаражом на улице Санаторной в 23.15, там в пожаре пострадал человек. А на улице Ангарской в то же время сгорела «Приора», здесь обошлось без пострадавших.