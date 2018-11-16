2018-11-16T15:09:43+03:00
Общество

В выходные в Липецке потеплеет, а снега не будет еще неделю

Синоптики обещают до +2°С
Лия МУРАДЬЯН
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Снега не будет до следующих выходныхСнега не будет до следующих выходныхФото: Лия МУРАДЬЯН
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В предстоящие выходные, 17 и 18 ноября, липчанам обещают солнечную и теплую для середины ноября погоду. В субботу будет малооблачно и осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 13 градусов ниже нуля, днем ожидается потепление до +2°C. Атмосферное давление немного упадет, до 766 мм. ртутного столба.

Аналогичная погода с плюсовой температурой днем ожидается и в воскресенье, 18 ноября. Синоптики также обещают до +2 градусов днем и -6 ночью. Ветер при этом сменится на юго-западный и немного усилится.

Те же показатели с небольшим «плюсом» днем и без осадков прогнозируют на всю следующую неделю. Согласно долгосрочному прогнозу, снег ждут только к 25 ноября.

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