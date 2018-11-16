2018-11-16T15:38:20+03:00
Общество

Предприятия Липецка должны снизить выбросы на ночь

В городе объявили неблагоприятные метеоусловия
Лия МУРАДЬЯН
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Спасатели объявляют на предприятиях режим работы №1Спасатели объявляют на предприятиях режим работы №1Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Спасатели объявляют, что в ближайшие сутки в Липецке ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности. НМУ прогнозируют с этого вечера, 16 ноября 21.00, до 9 утра 17 ноября. В связи с этим на крупных промышленных предприятиях города с низкими источниками выбросов должны ввести режим работы №1. с 16 ноября 21.00

НМУ 1 степени опасности говорит об отсутствии ветра, из-за чего выбросы плохо рассеваются в атмосфере и могут осесть на город, а режим работы №1 предусматривает снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу.

Кстати, по данным областного управления экологии на утро 16 ноября, за прошедшие сутки превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере Липецка не было.

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