Предприятия Липецка должны снизить выбросы на ночь

СЕГОДНЯ 15:38 2018-11-16T15:38:20+03:00

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Спасатели объявляют, что в ближайшие сутки в Липецке ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности. НМУ прогнозируют с этого вечера, 16 ноября 21.00, до 9 утра 17 ноября. В связи с этим на крупных промышленных предприятиях города с низкими источниками выбросов должны ввести режим работы №1. с 16 ноября 21.00

НМУ 1 степени опасности говорит об отсутствии ветра, из-за чего выбросы плохо рассеваются в атмосфере и могут осесть на город, а режим работы №1 предусматривает снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу.

Кстати, по данным областного управления экологии на утро 16 ноября, за прошедшие сутки превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере Липецка не было.