Под Липецком пьяный мужчина на угнанной машине сбил человека

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-16T16:00:00+03:00

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В городе Грязи Липецкой области вынесли приговор угонщику, по вине которого едва не погиб человек. Все случилось в августе этого года, пьяный мужчина взял без спроса ключи и поехал кататься на чужой машине.

На втором километре дороги между селом Кранная Дубрава и поселком Прибытковский пьяный угонщик не справился с управлением и сбил человека. К счастью, все выжили. Но в ходе разбирательства выяснилось, что у мужчины ранее отнимали права за пьяное вождение.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, дело завели по двум статьям – угон и повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 166 и 264.1 статьи УК. Угонщик возместил весь ущерб хозяину машины и тот его простил, поэтому дело об угоне прекратили по примирению сторон.

А вот за пьяную езду пришлось ответить. Подсудимого приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили прав на 2 года.