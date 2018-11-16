2018-11-16T16:00:00+03:00
Происшествия

Под Липецком пьяный мужчина на угнанной машине сбил человека

Угонщика приговорили к обязательным работам
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Владелец машины простил угонщикаВладелец машины простил угонщикаФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В городе Грязи Липецкой области вынесли приговор угонщику, по вине которого едва не погиб человек. Все случилось в августе этого года, пьяный мужчина взял без спроса ключи и поехал кататься на чужой машине.

На втором километре дороги между селом Кранная Дубрава и поселком Прибытковский пьяный угонщик не справился с управлением и сбил человека. К счастью, все выжили. Но в ходе разбирательства выяснилось, что у мужчины ранее отнимали права за пьяное вождение.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, дело завели по двум статьям – угон и повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 166 и 264.1 статьи УК. Угонщик возместил весь ущерб хозяину машины и тот его простил, поэтому дело об угоне прекратили по примирению сторон.

А вот за пьяную езду пришлось ответить. Подсудимого приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили прав на 2 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В помощь социальному страхованию - электронные сервисы
Предприятия Липецка должны снизить выбросы на ночь
Липецкая область вошла в ТОП-10 по темпам развития культуры
В выходные в Липецке потеплеет, а снега не будет еще неделю
В Липецкой области поздним утром сгорел «ВАЗ»
Из-за прорыва в частном секторе Липецка два дня не будет воды
В Липецке пьяная мать избила сотрудницу полиции
В Липецке ищут женщину на внедорожнике, которая поцарапала на парковке машину
В ДТП с двумя фурами под Липецком пострадал человек
Вор из ближнего зарубежья обокрал десятки дач в Липецке
Грузовик со свеклой перевернулся на трассе в Липецке
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Экс-главу администрации Липецкой области Олега Королева делегируют в Совет Федерации
Две "Лады", квартира и дом - ночью в Липецке было сразу несколько пожаров
Игорь Артамонов встретился с руководителями строительных компаний
Дорожный "принтер" появился в регионе
На территории заказника под Липецком вырубили сосны на миллион рублей
Пять пожарных расчетов выехали на пожар в квартире в центре Липецка
Под Липецком на трассе столкнулись два большегруза: есть пострадавший
В Липецке на 2 улицах Сокола аварийно отключили воду
В Липецком драматическом театре готовят сразу две премьеры
В Липецке поймали новых участников наркобанды из Узбекистана
На Соколе в Липецке 3 дня назад пропал мужчина