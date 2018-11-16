За пять лет в Липецке благоустроят 86 дворов

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-16T16:36:55+03:00

В 2019 году на это выделят 62.5 млн. рублей

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В следующем году в Липецке на благоустройство дворов выделят 62.5 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего по программе «Формирование современной городской среды города Липецка на 2018-2022 годы» благоустроят 86 дворов.

В 2017 году в Липецке обустроили 65 дворов на 122 млн. рублей. В этом году выделили всего 30 млн. на которые привели в порядок 6 дворов – заменили асфальт, привели в порядок тротуары, оборудовали парковки, поставили заборы, игровые площадки, скамейки, урны, фонари и контейнерные площадки.

Сейчас власти определили 20 дворов, где пройдут самые масштабные работы. Это дворы на улицах Плеханова, Энергостроителей, Катукова, Неделина, Первомайская, 6 Гвардейской Дивизии, Космонавтов, Крайняя, Геологическая Меркулова, Терешковой, Ударников а также на проспекте Победы и Мира. На проекты уже выделили 6 млн.рублей.

При этом в департаменте ЖКХ уже более 300 заявок на благоустройство.

Чтобы двор включили в программу, жильцам нужно собраться, составить список работ, внести все это в протокол собрания, оформить заявку отнести в департамент ЖКХ, пор адресу площадь Коммунальная, 8. На вопросы жильцов могут ответить специаолисты по телефонам: (4742) 22-95-58, 22-95-06.