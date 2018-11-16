2018-11-16T17:38:41+03:00
Происшествия

Пьяный вояж подростков на 9 мая под Липецком закончился инвалидностью и сроком

Парень без прав на машине родителей повез подруг на природу и попал в ДТП
Лия МУРАДЬЯН
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Парню дали условный срок, несмотря на примирениеПарню дали условный срок, несмотря на примирениеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области вынесли приговор 18-летнему парню из Тербунов, по вине которого человек стал инвалидом. Согласно материалам дела, трагедия случилась 9 мая этого года. Компания подростков решила отметить День Победы на природе. Главный затейник, не имея прав, взял у мамы машину и повез двух подруг загород. Что немаловажно, мама разрешила взять автомобиль сыну без прав.

На природе у пруда подростки крепко выпили и поехали кататься дальше. На обратном пути пьяный водитель вывернул на встречку и потерял контроль над машиной. Автомобиль пробил ограждение трассы и улетел в кювет.

В этой аварии крайне тяжелую травму получила одна из пассажирок, девушка выжила, но осталась инвалидом. Суд признал парня виновным по части 2 статьи 264 – нарушение ПДД в пьяном состоянии, повлекшее тяжкий вред здоровью. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, парень во всем сознался. На суде он просил прекратить уголовное дело, поскольку помирился с потерпевшей. Но преступление считается общественно опасным, поэтому молодому человеку дали год условно.

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