2018-11-16T18:13:53+03:00
Общество

Петровский мост в Липецке должны открыть до 25 декабря

Там уже уложили почти весь асфальт
Лия МУРАДЬЯН
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Мост обещают открыть в декабреМост обещают открыть в декабреФото: Лия МУРАДЬЯН
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На всех 12 пролетах Петровского моста уложили два слоя асфальта, нижний толщиной 4 сантиметра, верхний – 7. Рабочие уже начинают наносить разметку. Осталось заасфальтировать съезд с моста на правом берегу. Там, по словам дорожников, работы идут не так быстро из-за потока машин. Как сообщили в пресс-службе мэрии, к концу следующей недели укладка асфальта должна закончиться.

Параллельно на главной переправе сейчас ставят фонарные столбы, по 12 с каждой стороны. Также рабочие заливают тротуар на пешеходной зоне, технологическую зону заливают бетоном в палатках, поскольку для материала нужно тепло.

По сути, основные трудоемкие работы на мосту закончились, рабочие уже обрабатывают от коррозии пролеты, прокладывают инженерные сети и ливневки. В конце ноября на мосту начнутся испытания на прочность, а к 25 декабря его должны открыть.

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