2018-11-17T18:07:47+03:00
Происшествия

Хулиган сообщил о бомбе в крупном ТЦ в центре Липецка

Торговый центр эвакуировали. К счастью, ничего не нашли
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В ТЦ "Европа" искали бомбуВ ТЦ "Европа" искали бомбуФото: Предоставлено "КП"
Изменить размер текста:

В эту субботу, 17 ноября, анонимный звонок вызвал крупный переполох в центре Липецка. После полудня неизвестный сообщил, что ТЦ «Европа» на улице Советской заминирован.

На место сразу же стянулись все службы быстрого реагирования – спасатели, «Скорая», полиция и кинологи. Территорию вокруг торгового центра оцепили. Посетителей, которых в выходной там было немало, вывели на улицу.

В ТЦ "Европа" искали бомбу

В ТЦ "Европа" искали бомбу

После обследования выяснилось, что никакой угрозы взрыва нет. Убедившись в безопасности, торговый центр снова открыли. Звонившего в полицию «анонима» моментально вычислили, сейчас он дает показания правоохранителям.

Как рассказали «КП-Липецк» очевидцы, звонившим было один из посетителей ТЦ, который поругался с сотрудниками одного из отделов и решил таким образом отомстить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В столкновении «ВАЗа» и «Чери» под Липецком пострадали люди
Петровский мост в Липецке должны открыть до 25 декабря
Пьяный вояж подростков на 9 мая под Липецком закончился инвалидностью и сроком
За пять лет в Липецке благоустроят 86 дворов
В помощь социальному страхованию - электронные сервисы
Под Липецком пьяный мужчина на угнанной машине сбил человека
Предприятия Липецка должны снизить выбросы на ночь
Липецкая область вошла в ТОП-10 по темпам развития культуры
В выходные в Липецке потеплеет, а снега не будет еще неделю
В Липецкой области поздним утром сгорел «ВАЗ»
Из-за прорыва в частном секторе Липецка два дня не будет воды
В Липецке пьяная мать избила сотрудницу полиции
В Липецке ищут женщину на внедорожнике, которая поцарапала на парковке машину
В ДТП с двумя фурами под Липецком пострадал человек
Вор из ближнего зарубежья обокрал десятки дач в Липецке
Грузовик со свеклой перевернулся на трассе в Липецке
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Экс-главу администрации Липецкой области Олега Королева делегируют в Совет Федерации
Две "Лады", квартира и дом - ночью в Липецке было сразу несколько пожаров
Игорь Артамонов встретился с руководителями строительных компаний
Дорожный "принтер" появился в регионе
На территории заказника под Липецком вырубили сосны на миллион рублей
Пять пожарных расчетов выехали на пожар в квартире в центре Липецка
Под Липецком на трассе столкнулись два большегруза: есть пострадавший
В Липецке на 2 улицах Сокола аварийно отключили воду
В Липецком драматическом театре готовят сразу две премьеры
В Липецке поймали новых участников наркобанды из Узбекистана
На Соколе в Липецке 3 дня назад пропал мужчина