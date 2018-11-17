Хулиган сообщил о бомбе в крупном ТЦ в центре Липецка
В эту субботу, 17 ноября, анонимный звонок вызвал крупный переполох в центре Липецка. После полудня неизвестный сообщил, что ТЦ «Европа» на улице Советской заминирован.
На место сразу же стянулись все службы быстрого реагирования – спасатели, «Скорая», полиция и кинологи. Территорию вокруг торгового центра оцепили. Посетителей, которых в выходной там было немало, вывели на улицу.
В ТЦ "Европа" искали бомбу
После обследования выяснилось, что никакой угрозы взрыва нет. Убедившись в безопасности, торговый центр снова открыли. Звонившего в полицию «анонима» моментально вычислили, сейчас он дает показания правоохранителям.
Как рассказали «КП-Липецк» очевидцы, звонившим было один из посетителей ТЦ, который поругался с сотрудниками одного из отделов и решил таким образом отомстить.