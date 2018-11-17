Хулиган сообщил о бомбе в крупном ТЦ в центре Липецка

СЕГОДНЯ 18:06 2018-11-17T18:07:47+03:00

Торговый центр эвакуировали. К счастью, ничего не нашли

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В эту субботу, 17 ноября, анонимный звонок вызвал крупный переполох в центре Липецка. После полудня неизвестный сообщил, что ТЦ «Европа» на улице Советской заминирован.

На место сразу же стянулись все службы быстрого реагирования – спасатели, «Скорая», полиция и кинологи. Территорию вокруг торгового центра оцепили. Посетителей, которых в выходной там было немало, вывели на улицу.

В ТЦ "Европа" искали бомбу

После обследования выяснилось, что никакой угрозы взрыва нет. Убедившись в безопасности, торговый центр снова открыли. Звонившего в полицию «анонима» моментально вычислили, сейчас он дает показания правоохранителям.

Как рассказали «КП-Липецк» очевидцы, звонившим было один из посетителей ТЦ, который поругался с сотрудниками одного из отделов и решил таким образом отомстить.