2018-11-17T18:28:22+03:00
Происшествия

В столкновении «ВАЗа» и «Чери» под Липецком пострадали люди

Авария произошла в Добринском районе
Лия МУРАДЬЯН
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В аварии пострадали несколько человекВ аварии пострадали несколько человекФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Серьезная авария произошла в эту субботу, 17 ноября, в Добринском районе Липецкой области. Там на трассе Добринка – Грязи столкнулись два легковых автомобиля «ВАЗ-2110» и «Чери».

Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сигнал поступил в 15.02. На помощь сразу выехали сотрудники одного отделения пожарно-спасательной части №18. По оценке спасателей, причиной аварии стало нарушение ПДД. В результате пострадали несколько человек. Их передали бригаде «Скорой» и увезли в больницу.

Еще одно ДТП с пострадавшими, на которое выезжали спасатели, случилось в самом Липецке утром. Около 8.30 утра в района доме №9 на улице Зои Космодемьянской влетел в столб «Хендай Солярис». В этой аварии пострадал один человек, которого также увезли с места в больницу.

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