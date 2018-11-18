2018-11-18T11:42:28+03:00
Происшествия

В Липецке загорелся гараж: есть пострадавший

Также огонь повредил машину и вещи
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Инцидент произошел в Липецке в гаражном кооперативе «Колос» (ряд 24, №68). Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, информация о задымлении поступила 17 ноября в 17:47 и на место сразу же выехали пожарные расчеты. Оказалось, что огонь повредил вещи на площади 1 кв.м. и лакокрасочное покрытие автомобиля. Так же пострадал человек. Причины и обстоятельства пожара выясняют сейчас специалисты.

Напомним, что в случае обнаружения пожара, следует звонить по телефону «112» или «01».

Напомним, накануне автопожар случился в городе Усмань. У дома №78 по улице Некрасова загорелся «ВАЗ-2114». Очевидцы вызвали спасателей. На место происшествия выезжало одно отделение пожарных и добровольцы. Несмотря на все усилия, спасти отечественную легковушку не удалось. От машины остался только обгоревший кузов. Люди, к счастью, не пострадали.

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