Липецкие волонтеры просят помочь в поисках 60-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 11:40 2018-11-18T11:40:51+03:00

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Липецкие волонтеры просят помочь в поисках 60-летнего пенсионера. Сергей Бурцев пропал почти неделю назад - 12 ноября. Он ушел из дома в Липецке и не вернулся. Близкие не знают, где сейчас находится Сергей Иванович.

Приметы мужчины: рост 175 см, среднее телосложение, волосы короткие седые. Также волонтеры уточняют, что у мужчины косогласие и что он нуждается в медицинской помощи.

В день пропажи он был одет в камуфляжную куртку без ворота, темные брюки, черные сапоги, темно-синюю вязаную шапку.

Все, кто располагает о какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят сообщить об этом но номерам: 112 или 8-800-700-54-52.