За сутки в Липецкой области поймали двух воровок

СЕГОДНЯ 09:44 2018-11-19T13:07:02+03:00

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В Липецкой области за минувшие сутки, 18 ноября, поймали двух квартирных воров. Сначала полицию вызвала пенсионерка – жительница Левобережной улицы. Она рассказала, что у нее пропали золотые сережки. Вскоре поймали и подозреваемую. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, под подозрение попала 39-летняя продавщица одного из магазинов.

В этот же день в полицию Усманского района написала заявление 27-летняя девушка. Она указала, что из квартиры пропали сотовый телефон, очки и косметичка. По подозрению в этой краже сотрудники усманской полиции задержали неработающую 20-летнюю девушку - жительницу того же района.

По обоим фактам возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», обеим дамам грозит до 5 лет тюрьмы.