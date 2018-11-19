Под Липецком с трассы вылетел «Рено Дастер» – пострадал один человек

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-19T10:00:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП с внедорожником случилось минувшим вечером, 18 ноября, на трассе Липецк – Елец, на подъезде к областному центру. Там в районе Косыревки не справился с управлением водитель «Рено Дсатер».

Французский внедорожник вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Очевидцы аварии вызвали на место происшествия спасателей. Сигнал на пульт дежурного поступил в 21.52. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на помощь выезжали сотрудники одного отделения спасательной части. В результате аварии пострадал один человек. Пострадавшего вытащили из разбитой машины и передали бригаде «Скорой», после чего увезли в больницу.