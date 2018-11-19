На молокозаводе «Данон» в Липецке случился пожар
Пожар случился вечером в минувшее воскресенье, 18 ноября, на молочном заводе на улице Катукова в Липецке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, на территории предприятия АО «Данон-Россия» загорелся блок электроустановки.
Сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую службу в 17.29. На место происшествия сразу же выехали 5 отделений пожарных и спасателей, автолестница и добровольцы. Им удалось быстро остановить распространение огня. Благодаря чему обошлось без пострадавших и масштабного ЧП.
Последствия пожара ликвидировали. В результате происшествия сгорел модуль в воздуховоде на площади 10 м2. На предприятии сейчас подсчитывают убытки, а эксперты выясняют, из-за чего начался пожар.