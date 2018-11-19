В ДТП с «ВАЗом» и иномаркой под Липецком погибли два человека и три пострадали

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-19T10:42:38+03:00

За три дня в 12 авариях пострадали 14 человек и 4 погибли Фото: Лия МУРАДЬЯН

За выходные на дорогах области 14 человек получили травмы и четверо скончались

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За прошедшие выходные, с 16 по 18 ноября, на дорогах Липецкой области жертвами ДТП стали 18 человек, четверо из которых погибли.

Первая жуткая авария произошла со школьником 16 ноября около 17.00 на улице Космонавтов в Липецке. 38-летний водитель «Приоры» сбил 13-летнего мальчика на переходе без светофора. После удара школьник отлетел и ударился об стоящую «Тойоту». Мальчика увезли в больницу.

В субботу, 17 ноября, в ДТП попал 23-летний скутерист, который не справился с управлением и наехал на бордюр. Водителя госпитализировали.

Также стали известны подробности ДТП на улице Зои Космодемьянской в Липецке, где «Хендай» въехал в фонарный столб. В этой аварии погиб 56-летний водитель. Его 51-летняя пассажирка получился травму но до больницы дело не дошло.

В ту же субботу в Добринке произошла авария с пятью пострадавшими. Около 15.00 на улице Строительная столкнулись «Джили» и «ВАЗ-2110». 48-летний водитель иномарки и 40-летняя пассажирка «десятки» погибли на месте. Еще три человека, 37-летний водитель «ВАЗа», его 44-летняя пассажирка и 36-летний пассажир иномарки, попали в больницу.

Еще одна смертельная авария произошла вечером 18 ноября в Данкове. Там на улице Кирова 48-летний водитель «десятки» сбил 48-летнего мужчину, который шел по краю дороги. Пешеход погиб на месте.

Как сообщает региональное ГИБДД, Всего за три дня на дорогах Липецкой области зафиксировали 12 ДТП с погибшими и пострадавшими. Аварий без пострадавших было 77.