В пожаре в частном доме под Липецком пострадал человек

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-19T11:03:58+03:00

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Пожар произошел этим утром, 19 ноября, в Добровском районе Липецкой области. После 7 утра в селе Порой загорелся частный дом №4 на улице Лубеновка. Заметив пламя, очевидцы вызвали на место происшествия пожарных.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, звонок поступил в 7.28 утра. На адрес сразу же выехали два отделения пожарных и спасателей, а также два добровольца. К моменту их прибытия, крыша дома была объята огнем, из окон валил густой черный дым.

Пожар в итоге ликвидировали. К несчастью, не обошлось без пострадавших. Жертвой стал один человек, которого увезли в больницу. В доме огонь уничтожил внутреннюю отделку на площади 30 м2 и кровлю по всей площади. Из-за чего начался пожар, разбираются эксперты.