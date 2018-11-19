На въезде в Липецк повис на отбойнике трассы внедорожник «БМВ»

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-19T11:31:45+03:00

БМВ повис на отбойнике на въезда в Липецк Фото: скрин с видео

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В сети появилось видео утренней аварии с участием иномарки. Судя по записи, внедорожник «БМВ» вылетел с трассы «Липецк-Елец» на въезде в областной центр со стороны Ельца. Все случилось недалеко от таблички «Липецк».

Вероятно, водитель не справился с управлением и машину занесло на отбойник. Иномарка повисла на ограждении трассы под мостом. По словам очевидцев, причиной ДТП мог стать гололед.

Автомобиль улетел на отбойник из-за гололеда на трассе Липецк-Елец.ДТП случилось в районе Косыревки

Автомобилисты предупреждают, что трасса Липецк – Елец обледенела, и простят участников дорожного движения быть осторожней. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые разбираются в причинах произошедшего. Как именно произошла аварии и есть ли пострадавшие, неизвестно.