Пять дней в частном секторе Липецка будут отключать свет

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-19T11:54:11+03:00

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В течение пяти дней, с 19 по 23 ноября, в частном секторе Липецка будут отключать электричество. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, это связано с ремонтными работами на электросетях.

В частности, 19, 20, 21, 22 и 23 ноября света не будет с 9 до 16.00 в домах на улице Асфальтная. Кроме этого 20 ноября, также с 9 до 16.00, электричество отключат по улицам частного сектора: Бахаева, Красивая, Граничная, Басинского, Ануфриева, Дальняя, Полунина, Знаменского, Барабанщикова, Жасминовая, Ореховая, Малиновая, Папанина, Грушевая, Ивовая, Черешневая, Лозовая, Нектарная и Радужная. Под это же отключения попадут садовые товарищества «Металлург-3», «Дачный-1» и «Монтажник».

В тот же день, только с 9 до 17.00, отключат электроэнергию в жилых домах по улицам Техническая, Ударников и Ново-весовая.

Коммунальщики приносят извинения за причиненные неудобства. Более подробно об отключения можно узнать по телефонам: 075 и 236-075.