2018-11-19T12:16:20+03:00
Происшествия

В Липецком районе вылетела в кювет «Нива Шевроле»

В аварии у Боринского пострадал человек
Лия МУРАДЬЯН
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В подробностях разбираются автоинспекторыВ подробностях разбираются автоинспекторыФото: Лия МУРАДЬЯН
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Этим утром, 19 ноября, на въезде в Липецк произошла еще одна авария с участием внедорожника. Все случилось около 10 утра в районе села Боринское. Там не справился с управлением водитель внедорожника «Нива Шевроле», из-за чего машина вылетела с дороги в кювет.

Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. Как сообщили в пресс-службе ГУМЧС по области, сообщение поступило в 10.05 утра. На помощь к участникам ДТП выехали сотрудники 38 пожарно-спасательной части. По их оценке, причиной аварии стало нарушение ПДД.

В ДТП пострадал один человек. Его вытащили из разбитого внедорожника и передали медикам «Скорой». Пострадавшего с различными увезли с места в больницу. В подробностях аварии разбирались автоинспекторы.

Напомним, что незадолго до этого на другой окраине города, со стороны Косыревки, повис на отбойнике внедорожник «БМВ».

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