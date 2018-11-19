Во время учений в Липецке эвакуировали областной центр культуры

СЕГОДНЯ 13:32 2018-11-19T13:33:02+03:00

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Этим утром, 19 ноября, в Липецке эвакуировали областной центр культуры. На месте работали сотрудники МЧС, посетителей и сотрудников вывели на улицу. Как позже выяснилось, в здании проходили учения.

По легенде учений пожар возник на сцене концертного зала, о чем администрация ОЦКНТ сообщила в Центр управления кризисных ситуаций и провела эвакуацию. На место выехали четыре пожарно-спасательных отделения. Они проникли «окутанный дымом» зал и провели проверку. У стен развернули штаб пожаротушения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, этот объект выбрали для учений не случайно. Скоро здесь будет проходить множество новогодних концертов и детских утренников.