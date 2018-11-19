2018-11-19T15:17:33+03:00
Общество

В Липецке обещают снег и гололед

Ночью в регионе 7 градусов мороза, днем – до 3 тепла
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке обещают снегВ Липецке обещают снегФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке ухудшится погода. По прогнозу гидрометцентра, во вторник, 20 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможен гололед. При этом дневная температура воздуха поднимется до +3 градусов. Ночью столбик термометра упадет до 2-7 градусов мороза. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 755 мм ртутного столба.

Аналогичная пасмурная погода с небольшими морозами ожидается и в среду. Вероятность осадков в этот день меньше, а температура воздуха не упадет ниже 5 градусов мороза. Также немного усилится ветер.

В четверг снова вернуться осадки, при этом ветер сменится на западный и значительно усилится. Температура воздуха останется примерно на том же уровне. Значительного скачка температур в Липецке до конца недели не ожидается.

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