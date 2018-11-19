В Липецке мужчина выпрыгнул из окна и убежал
Свидетелями неадекватного поведения стали соседи в многоквартирном доме на улице Космонавтов в Липецке. Там напротив памятника Авиаторам из окна второго этажа выпрыгнул мужчина. Происходящее сняли на камеру телефона соседи странного жильца и выложили в сеть.
липчанин выпрыгнул из окна.Прыжок со второго этажа чудом не обернулся трагедией
На записи видно, как молодой мужчина мечется на карнизе – он явно чем-то обеспокоен. Парень кричит, оглядывается, срывает москитную сетку и явно намеревается покинуть квартиру через окно.
Наблюдающие за происходящим жильцы дома пытались образумить соседа, но безуспешно. По словам очевидцев, в конце мужчина все же прыгнул с карниза. Ему вызвали «Скорую», но, очевидно, падение чудом обошлось без тяжелых травм – рухнув вниз, парень убежал.
Соседи предположили, что молодей человек находился под воздействием какого-то вещества.