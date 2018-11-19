2018-11-19T15:57:24+03:00
Происшествия

В Липецке мужчина выпрыгнул из окна и убежал

Неадекватного соседа сняли на видео жильцы дома на Космонавтов [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Мужчина выпрыгнул из окнаМужчина выпрыгнул из окнаФото: скрин с видео
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Свидетелями неадекватного поведения стали соседи в многоквартирном доме на улице Космонавтов в Липецке. Там напротив памятника Авиаторам из окна второго этажа выпрыгнул мужчина. Происходящее сняли на камеру телефона соседи странного жильца и выложили в сеть.

липчанин выпрыгнул из окна.Прыжок со второго этажа чудом не обернулся трагедией

На записи видно, как молодой мужчина мечется на карнизе – он явно чем-то обеспокоен. Парень кричит, оглядывается, срывает москитную сетку и явно намеревается покинуть квартиру через окно.

Наблюдающие за происходящим жильцы дома пытались образумить соседа, но безуспешно. По словам очевидцев, в конце мужчина все же прыгнул с карниза. Ему вызвали «Скорую», но, очевидно, падение чудом обошлось без тяжелых травм – рухнув вниз, парень убежал.

Соседи предположили, что молодей человек находился под воздействием какого-то вещества.

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