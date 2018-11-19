В Липецке бабушка лишила мать внука родительских прав

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-19T16:28:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке пенсионерка через прокуратуру добилась лишения родительских прав на внука. Бабушка 9-летнего мальчика рассказала, что фактически одна воспитывает ребенка, который является инвалидом.

После проверки выяснилось, что мать мальчика состоит на учете в полиции с марта этого года. Женщина попросту бросила сына и увлеклась личной жизнью. Все расходы и обязательства по воспитанию ребенка-инвалида легли на плечи бабушки, поскольку нерадивая мать уехала в неизвестном направлении. Женщину объявили в розыск, а над ребенком оформили предварительную опеку.

Из-за безответственного поведения матери, ребенок 5 месяцев не получал пенсию по инвалидности – женщина не удосужилась отнести документы в соцзащиту. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, прокурор через суд потребовал лишить женщину родительских прав и взыскать с нее алименты.