Мэрия Липецка не может победить уличную торговлю

СЕГОДНЯ 17:12 2018-11-19T17:13:09+03:00

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Власти Липецка продолжают активно бороться с незаконной торговлей на улицах города. По данным администрации, за два года сотрудники городского управления потребительского рынка вывезли с улиц около 200 павильонов, еще столько же владельцы убрали сами добровольно.

С недавних пор возникла новая проблема – кочующие по микрорайонам автолавки. Их вывозить технически сложнее, приходится привлекать ЧОП. За два года удалось избавиться только от 18 таких лавок, большая часть из них с молочной продукцией. Еще в этом году начали убирать крупногабаритные и забетонированные павильоны.

Другая проблема – неистребимые уличные торговцы, которых разгоняют едва ли не каждый день. Эту многолетнюю войну чиновники проигрывают. Ни штрафы ни изъятие товара не помогает. Несмотря на рейды, нелегалы продолжают выставлять лотки с продуктами, вещами, цветами и всем, чем угодно. Причем лоточники научились весьма мобильно ретироваться вместе с товаром и раскладываться сразу после рейда. Чиновники уже подозревают, что нелегалы придумали себе инновационные столы, вроде магического чемоданчика главного героя «Фантастических тварей».

Для сельхозпроизводителей и тех, кто хочет продать что-то со своего огорода, проводят ярмарки. Пока они проходят в разных районах и чаще привязаны к какому-нибудь событию. Но чиновники намерены выделить для этого отдельные площадки с оборудованием на рынках города.