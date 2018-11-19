2018-11-19T17:45:41+03:00
Общество

Под Липецком чиновников наказали за добровольно-принудительное увольнение беременной

Женщина пыталась восстановиться, но безуспешно
Лия МУРАДЬЯН
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В Добринском районе Липецкой области прокуратура восстановила в должности незаконно уволенную беременную сотрудница районной администрации. Как выяснилось в ходе проверки, женщину уволили с должности начальника отдела земельных отношений, якобы, по соглашению сторон. Но вот заявления от женщины никакого не было. То есть глава районной администрации принял договор о расторжении без подписи сотрудницы.

Сложности в трудовых отношениях начались после того, как женщина написала заявление об увольнении, но потом передумала и отозвала документ и продолжила работать. В последнем инциденте, женщина принесла справку о беременности и письменно потребовала пустить ее на работу, но безуспешно.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, при таких обстоятельствах фактически имело место прекращение трудового договора не по соглашению сторон, а по инициативе работодателя. Чиновник к тому же нарушил запрет на увольнение беременных

В итоге прокуратур потребовала вернуть женщину на прежнюю должность, в за незаконное увольнение наказать кадровика и бухгалтера.

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