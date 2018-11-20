2018-11-20T08:35:24+03:00
Общество

В Липецкой области из спецшколы пропал подросток

Алексей Паршинцев ушел 14 ноября
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Подросток пропал неделю назадПодросток пропал неделю назадФото: Поиск пропавших детей Липецк
Изменить размер текста:

В Липецкой области волонтеры и полиция ищут пропавшего без вести подростка. Как сообщает липецкий «Поиск пропавших детей» 16-летний Алексей Паршинцев ушел из специальной школы-интерната в селе Вторые Тербуны неделю назад, 14 ноября. Последний раз парня видели в прошлую среду в 15.30. С тех пор о том, где он находится, ничего неизвестно.

Приметы Алексея: на вид 17-18 лет, рост 175 сантиметров, глаза серые, волосы русые зачесаны на правую сторону.

Был одет: черная куртка с капюшоном, синие джинсы и белые кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Алексея после ухода со школы, знает где находится подросток или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Также можно написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшему мэру Ельца не удалось обжаловать приговор за нападение на журналистов
Два случая гриппа зафиксировали в Липецкой области
В Ельце провалилась в яму ассенизаторская машина
Около 100 улиц Липецка останутся без воды на всю ночь
В Липецке обещают туман, гололед и ветер
Возглавлявший университет ректор ЛГТУ покидает пост
Водитель из Воронежа попал в ДТП в Липецке
«СберМобайл» пришел в Черноземье
В среду в Липецке отключат свет и воду
В Липецке ограбили вооруженного мужчину – отняли пистолет и золото
На шутника, что «заминировал» ТЦ и площадь Петра в Липецке завели уголовное дело
Утром в Липецкой области в пожаре пострадал человек
Под Липецком чиновников наказали за добровольно-принудительное увольнение беременной
Мэрия Липецка не может победить уличную торговлю
В Липецке бабушка лишила мать внука родительских прав
В Липецке мужчина выпрыгнул из окна и убежал
В Липецке обещают снег и гололед
Во время учений в Липецке эвакуировали областной центр культуры
Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Ирина Алименко удостоена звания «Заслуженный экономист Российской Федерации»