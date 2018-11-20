В Липецкой области из спецшколы пропал подросток

СЕГОДНЯ 08:34 2018-11-20T08:35:24+03:00

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В Липецкой области волонтеры и полиция ищут пропавшего без вести подростка. Как сообщает липецкий «Поиск пропавших детей» 16-летний Алексей Паршинцев ушел из специальной школы-интерната в селе Вторые Тербуны неделю назад, 14 ноября. Последний раз парня видели в прошлую среду в 15.30. С тех пор о том, где он находится, ничего неизвестно.

Приметы Алексея: на вид 17-18 лет, рост 175 сантиметров, глаза серые, волосы русые зачесаны на правую сторону.

Был одет: черная куртка с капюшоном, синие джинсы и белые кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Алексея после ухода со школы, знает где находится подросток или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Также можно написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.