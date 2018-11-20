2018-11-20T10:08:37+03:00
Происшествия

На шутника, что «заминировал» ТЦ и площадь Петра в Липецке завели уголовное дело

Мужчине грозит крупный штраф и до трех лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
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Телефонного террориста поймали в тот же деньТелефонного террориста поймали в тот же деньФото: Лия МУРАДЬЯН
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Ложное сообщение о бомбе в торговом центре на улице Советской в Липецке обернулось уголовным делом. Напомним, переполох в городе устроили в субботу, 17 ноября, когда спецслужбам пришлось эвакуировать ТЦ «Европа» на улице Советской.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, звонка было два с интервалом в 15 минут: один о бомбе в торговом центре, второй – на площади Петра Великого.

После оцепления и проверки обоих объектов никаких взрывчатых веществ не нашли. «Анонима» поймали в тот же день сотрудники уголовного розыска. На момент задержания 35-летний мужчина был пьян.

Уголовное дело возбудили по статье 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Шутнику грозит крупный штраф и до трех лет тюрьмы.

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