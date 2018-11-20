В Липецке ограбили вооруженного мужчину – отняли пистолет и золото

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-20T10:19:11+03:00

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В Липецке грабитель напал на вооруженного мужчину. Все случилось в воскресенье, 18 ноября, в квартире дома по проспекту 60 лет СССР. Как указал в заявлении 28-летний потерпевший, неизвестный применил силу и отнял у него золотую цепочку и пневматический пистолет.

Грабителя с чужим пистолетом тут же бросились искать сотрудники уголовного розыска и ППС. К счастью, вскоре нашли. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался безработный 21-летний житель города Грязи.

Парень сейчас дает показания в полицейским, которым еще предстоит выяснить, куда тот дел оружие. По факту грабежа возбудили уголовное дело, расследованием которого занимается городской отдел полиции №6.