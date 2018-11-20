2018-11-20T11:06:54+03:00
Общество

В среду в Липецке отключат свет и воду

Воды не будет до 20.00, электричества – до 16.00
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Свет и воду отключат в Липецке 21 ноябряСвет и воду отключат в Липецке 21 ноябряФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Коммунальщики предупреждают липчан об очередном отключении света и воды, которое ожидается в среду, 21 ноября. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, воду отключат с 10 до 20.00 по улицам частного сектора: Депутатская; Чкалова; Володарского; Воровского; переулки Верхний, Крымский и Вишневый.

На другом берегу без воды останутся многоквартирные дома на улицах Ферросплавная, Прокатная и Адмирала Макарова. В частном секторе: А. Макарова; А. Лазарева; Рязанская; Прокатная; Задонский; Черняховского; Ферросплавная.

Воду будут подвозить по заявкам жителей с отключенных адресов.

А в другом районе Липецка с 21 по 23 ноября будут отключать электроэнергию. Света не будет с 9 до 16.00 по улицам частного сектора: Липецкая, Кибальчича, Привокзальная. Кроме этого 21 ноября с 9 до 17.00 отключат электричество в районе Сокола, по улицам: Булавина, Курчатова, Баженова, Кулибина, Сокольская, Садовая, Ленина (Сселки).

Узнать более подробно и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075 и 236-075

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшему мэру Ельца не удалось обжаловать приговор за нападение на журналистов
Два случая гриппа зафиксировали в Липецкой области
В Ельце провалилась в яму ассенизаторская машина
Около 100 улиц Липецка останутся без воды на всю ночь
В Липецке обещают туман, гололед и ветер
Возглавлявший университет ректор ЛГТУ покидает пост
Водитель из Воронежа попал в ДТП в Липецке
«СберМобайл» пришел в Черноземье
В Липецке ограбили вооруженного мужчину – отняли пистолет и золото
На шутника, что «заминировал» ТЦ и площадь Петра в Липецке завели уголовное дело
Утром в Липецкой области в пожаре пострадал человек
В Липецкой области из спецшколы пропал подросток
Под Липецком чиновников наказали за добровольно-принудительное увольнение беременной
Мэрия Липецка не может победить уличную торговлю
В Липецке бабушка лишила мать внука родительских прав
В Липецке мужчина выпрыгнул из окна и убежал
В Липецке обещают снег и гололед
Во время учений в Липецке эвакуировали областной центр культуры
Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Ирина Алименко удостоена звания «Заслуженный экономист Российской Федерации»