В среду в Липецке отключат свет и воду

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-20T11:06:54+03:00

Воды не будет до 20.00, электричества – до 16.00

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Коммунальщики предупреждают липчан об очередном отключении света и воды, которое ожидается в среду, 21 ноября. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, воду отключат с 10 до 20.00 по улицам частного сектора: Депутатская; Чкалова; Володарского; Воровского; переулки Верхний, Крымский и Вишневый.

На другом берегу без воды останутся многоквартирные дома на улицах Ферросплавная, Прокатная и Адмирала Макарова. В частном секторе: А. Макарова; А. Лазарева; Рязанская; Прокатная; Задонский; Черняховского; Ферросплавная.

Воду будут подвозить по заявкам жителей с отключенных адресов.

А в другом районе Липецка с 21 по 23 ноября будут отключать электроэнергию. Света не будет с 9 до 16.00 по улицам частного сектора: Липецкая, Кибальчича, Привокзальная. Кроме этого 21 ноября с 9 до 17.00 отключат электричество в районе Сокола, по улицам: Булавина, Курчатова, Баженова, Кулибина, Сокольская, Садовая, Ленина (Сселки).

Узнать более подробно и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075 и 236-075