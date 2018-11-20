Водитель из Воронежа попал в ДТП в Липецке

СЕГОДНЯ 11:49 2018-11-20T11:50:49+03:00

За сутки на дорогах региона в 6 авариях пострадали 6 человек

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По данным ГИБДД Липецкой области за прошедшие сутки, 19 ноября, на дорогах региона зарегистрировали 6 ДТП в которых пострадали 6 человек.

Первая серьезная авария произошла в Елецком районе на трассе Орел – Тамбов. Там около семи утра не справилась с управлением 43-летняя женщина за рулем «Шевроле-Спарк». Машина вылетела с дороги в кювет и рухнула на крышу. Женщину с многочисленными травмами увезли в больницу.

В ДТП с воронежской иномаркой пострадала пенсионеркаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Также стали известны подробности ДТП на трассе Хлевное – Липецк, которое произошло около 10.00 в Липецком районе. Там вынесло в кювет автомобиль «Нива Шевроле». По уточненной информации, за рулем был 46-летний житель Воронежской области. Он тоже не справился с управлением и иномарка перевернулась. В аварии пострадала 66-летняя пассажирка. Пенсионерка в больнице.

А в самом Липецке днем сбили пешехода. Все случилось в 15.30 на улице 9 Мая. 20-летний парень решил перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса «Рено», за рулем которого был 46-летний мужчина. К счастью, обошлось без тяжелых травм, пешеходу оказали помощь и отпустили.