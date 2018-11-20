2018-11-20T12:51:48+03:00
Общество

Возглавлявший университет ректор ЛГТУ покидает пост

Анатолий Погодаев не будет участвовать в новых выборах ректора
Лия МУРАДЬЯН
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Анатолий Погодаев возглавлял университет 10 летАнатолий Погодаев возглавлял университет 10 летФото: Липецкий областной Совет депутатов
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Депутат Анатолий Погодаев, председатель комитета регионального парламента по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи покидает пост ректора ЛГТУ. Срок полномочий истекает в декабре этого года, и он решил не участвовать в новых выборах ректора. Как сообщили в пресс-службе облсовета, депутат намерен сосредоточиться на научной деятельности и уделять больше времени избирателям.

Напомним, что 57-летний Анатолий Погодаев является доктором технических наук. Он возглавлял университет ровно 10 лет, с 2008 года.

Известно, что коллектив университета уже выдвинул двух претендентов на пост ректора. Это доктор философских наук, проректор по учебно-воспитательной работе Ирина Полякова, и Павел Сараев, доктор технических наук, проректор по научной работе. Кандидатуры еще должно утвердить министерство и определить сроки, когда состоятся выборы.

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