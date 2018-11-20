2018-11-20T14:22:07+03:00
Общество

В Липецке обещают туман, гололед и ветер

Крепких морозов пока не прогнозируют
Лия МУРАДЬЯН
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Снег и туман обещают в ЛипецкеСнег и туман обещают в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Погода в Липецке еще остается осенней без крепких морозов и снегопадов. По данным Росгидрометцентра, в среду 21 ноября, в Липецкой области будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде моросящего дождя и снега могут выпасть ночью. Днем осадков не ожидается.

Утром и вечером синоптики обещают туман, на дорогах слабая гололедица. Ветер будет дуть северо-западный, ночью со скоростью 3-8 метров в секунду, днем усилится до 5-10 м/с. Ночью в регионе ожидается 2 градуса мороза, в некоторых районах температура упадет до -7°C. Днем от 3 мороза до 2 градусов тепла. Атмосферное давление упадет до 754 мм. ртутного столба.

А 22 ноября в Липецке, возможно, усилится ветер и немного похолодает. Ближе к концу недели обещают снегопады и сильные ветер. Существенное похолодание ожидается только в середине следующей недели.

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