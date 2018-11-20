Около 100 улиц Липецка останутся без воды на всю ночь

СЕГОДНЯ 15:26 2018-11-20T15:29:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке ожидается масштабное отключение питьевой воды. Как пояснили в пресс-службе ЛГЭКа, это связано с ремонтными работами. На этот раз воду отключат в среду вечером и включат утром следующего дня – 21 ноября с 19.00 до 22 ноября 8.00.

Воды ночью не будет по адресам: улица Гагарина, со 2 по 10 дом; Гранитная, 2а; Шкатова, с 1 по 30 дом; Горняцкая, 1 – 6; Орловская,21; 4 Пятилетка, 1– 42; Кротевича, 3 – 11; Карьерная, 2; Елецкая, 54 – 71а; 30 лет Октября, 2, 6, 8; Орловская, 31; Энгельса, 1/1 – 7а; К.Цеткин, с 1 по 33 владение; Гайдара, 2б/2 – 25; Амурская, 1 – 5а; Ушакова, 1 – 8; Нахимова, 5 – 14; Луначарского, 1а – 6а; Кротевича, 2; почти вся улица Студеновская, 3 – 205а; площадь Заводская 1 – 15; Франко 2 –8; Курако, 1 – 3; Челюскинцев 1 – 4; переулок Больничный 1 – 4; Дружбы,1а/2, 1а/1, 1а; Гражданская, 1а, 1б; Римского-Корсакова, владения с 1 по 10а; Промышленный проезд, строение 1 – 9.

Также без воды на ночь останется район цемзавода: улица Ковалева, строения и дома с 93 по 136; Пархоменко, 15 – 31; 40 лет Октября, 1 – 47; площадь Константиновой, 1 – 7; Кутузова 1 – 5; Ушинского, 1 – 82; Газина, 1 – 14а; Аксакова, 1 – 7; Смыслова 1, 3, 4; Брюллова,7а; М-Сибиряка 2, 4, 1а; Пожарского, 1а; Тамбовская 1, 6; Шоссейная, 2; АЗС Газпром на трассе Тамбов-Орел; Еловая,62а; Шоссейная, 2; Баумана, 264а – 390; Бородинская, 45 – 76; переулок Баумана:1 – 16; улица Карбышеава, владение 95.

Улицы и переулки частного сектора: Курчатова улица и одноименный переулок, Теплый, Белорусская, Брюллова, Бардина, Курская, Доменщиков, Тульская, Шоссейная, Сокольская, Водная, Д.Бедного, Баженова, Минина, Пожарского, Лавочкина, Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинская, Стасова, Литейная, Арсеньева, Васнецова, Семенова Тянь-Шанского, Бабушкина, Богатырская, Пирогова, Брестская, Хабарова, Былинная, Чугунный, Ракетный, Кочеткова, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, П. Лумумбы; улица Свободный Сокол, Сафонова, Брусничная, Энтузиастов, К. Либкнехта, Высокая, Пархоменко, Вильямса, Ковалева, Репина, Римского-Корсакова, Демократическая, Производственная, Восточная, Гражданская, Третьякова, Антипова, 4 Пятилетка, Короленко, Янкина, Весенний; Вилкова, Димитрова, Чапаева, Дарвина, Энергетическая, Красная, Арктическая, Кольцевая, Тимура Фрунзе, 9 Января, Елецкая, Павлова, 20 Партсъезд, Маяковского, Салтыкова-Щедрина, Гранитная; Железнодорожная и Орловская.

Параллельно без воды останутся котельные: одна на улице Баумана, три на Ушинского, на Заводской улице, Елецкой, две на Ковалева, три на 40 лет Октября и на Арсеньева.

Коммунальщики приносят извинения за неудобства. Воду будут подвозить по заявкам. После подключения утром вода может потечь мутная. Подробности по телефонам: 075 и 236- 075.