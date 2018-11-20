2018-11-20T16:57:01+03:00
Общество

В Ельце провалилась в яму ассенизаторская машина

Вакуумную машину пришлось вытягивать экскаватором [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Никто не пострадалНикто не пострадалФото: скрин с видео
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Операцию по спасению ассенизатора сняли на видео жители Липецкой области. Инцидент произошел в поселке понедельник, 19 ноября, в поселке Аграмач на улице Дякина под Ельцом.

Там приехавший на откачку отходов грузовик провалился в глубокую яму. По словам очевидцев, водитель вакуумной машины сдавал назад и не рассчитал расстояние до края дороги, за которым был глубокий котлован.

Ассенизаторская машина провалилась в яму в Ельце.Машину вытащили с помощью стройтехники

Цистерна наполовину съехала в канаву и повисла на одном боку, уперевшись днищем в край котлована. Правое переднее колесо повисло в воздухе. Водителю повезло, что грузовик не опрокинулся и не свалился на дно ямы. Но самостоятельно выбраться не получилось. На место пришлось вызывать строительную технику. Ассенизаторскую машину вытянули с помощью лебедки экскаватора.

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