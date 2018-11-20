Два случая гриппа зафиксировали в Липецкой области

СЕГОДНЯ 17:36 2018-11-20T17:37:08+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным регионального Роспотребнадзора, на прошлой неделе, с 12 по 18 ноября, в Липецкой области зафиксировали 5051 случаев ОРВИ. Это чуть меньше предыдущей недели, когда было 5 250 случаев. При этом по региону начинается распространяться грипп, врачи отметили уже два случая гриппа, когда-то названного «свиным» – A H1N. За две недели уже трое заболевших. Очаг вспыхнул в семье среди непривитых липчан.

В целом эпидемиологическая ситуация по гриппу, ОРВИ и пневмониям в Липецкой области спокойная. Нынешние показатели ниже уровня эпидемии. Традиционно, большая часть, 74.8%, заболевших – дети до 14 лет. В больницу с респираторными инфекциями попали 3.96% заболевших.

Кстати, в этом сезоне в области от гриппа привились 542 383 липчан – это почти треть от всего населения. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует сделать прививку всем, у кого нет противопоказаний.