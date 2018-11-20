Бывшему мэру Ельца не удалось обжаловать приговор за нападение на журналистов

СЕГОДНЯ 17:48 2018-11-20T17:50:20+03:00

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Бывший мэр Ельца Виктор Соковых не смог обжаловать приговор районного суда за нападение на съемочную группу федерального телеканала. Напомним, 16 марта 2017 года журналисты приехали снимать материал для программы «Вести. Дежурная часть».

Бывшего градоначальника встретили возле его дома, но получить комментарий не удалось. Экс-чиновник, нецензурно ругаясь, отнял и сломал микрофон, а после ушел домой, откуда вернулся с топором для колки льда и погнался за съемочной группой.

20 сентября городской суд Ельца признал бывшего мэра виновным по 144 статье УК (воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов) и приговорил к 1.5 годам условно. Соковых с приговором не согласился и попытался обжаловать в областном суде.

Как сообщили в пресс-службе суда, приговор оставлен без изменений.