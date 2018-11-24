В Липецкой области за день сгорели дом и машина

СЕГОДНЯ 20:00 2018-11-24T20:01:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу два пожара с разницей менее чем в час произошли в Липецкой области этим утром, 24 ноября. Первый произошел в самом Липецке на улице Ворошилова. Там у дома №1 около 6 утра загорелся автомобиль «Рено Логан».

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Очевидцы вызвали пожарных в 6.05 утра. На место происшествия выезжали спасатели пожарной части №6 и добровольцы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, в пожаре сгорел моторный отсек иномарки. К счастью, люди не пострадали.

Чуть позже, в 6.50 загорелся многоквартирный дом в Добринском районе. Квартира загорелась в доме №2 по улице Полевая. Там с огнем боролись два отделения пожарных и добровольцы. Здесь также обошлось без пострадавших, площадь возгорания составила 4 м2.