2018-11-24T20:18:53+03:00
Происшествия

В Липецкой области грабитель забрал из кассы сельского магазина 3000 р.

Налетчиком оказался житель того же района
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецкой области поймали грабителя и автовораВ Липецкой области поймали грабителя и автовораФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области в минувшую пятницу, 23 ноября, ограбили магазин. Все случилось в селе Хлевное на улице Свободы. В полицию пришла 30-летняя сотрудница магазина. В заявлении она рассказала, что в торговый зал ворвался неизвестные мужчина, пригрозил продавцу и насильно забрал из кассы все деньги – 3000 рублей.

Налетчика на сельский магазин поймали в тот же день. По данным пресс-службы УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался безработный 24-летний мужчина, ранее, естественно, судимый.

Кроме этого в Липецке поймали того, кто обокрал «ВАЗ-2105». С «пятерки» сняли колеса еще 20 ноября на улице Заводской. По подозрению в краже задержали 19-летнего парня.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24