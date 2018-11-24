В Липецкой области грабитель забрал из кассы сельского магазина 3000 р.

24 Нояб. 20:18 2018-11-24T20:18:53+03:00

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В Липецкой области в минувшую пятницу, 23 ноября, ограбили магазин. Все случилось в селе Хлевное на улице Свободы. В полицию пришла 30-летняя сотрудница магазина. В заявлении она рассказала, что в торговый зал ворвался неизвестные мужчина, пригрозил продавцу и насильно забрал из кассы все деньги – 3000 рублей.

Налетчика на сельский магазин поймали в тот же день. По данным пресс-службы УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался безработный 24-летний мужчина, ранее, естественно, судимый.

Кроме этого в Липецке поймали того, кто обокрал «ВАЗ-2105». С «пятерки» сняли колеса еще 20 ноября на улице Заводской. По подозрению в краже задержали 19-летнего парня.