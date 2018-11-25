В Липецкой области поймали угонщика «Тойоты Ленд Крузер»

СЕГОДНЯ 11:42 2018-11-25T11:49:05+03:00

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В Ельце 31 октября неизвестный украл «Тойоту Ленд Крузер». По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали неработающего ранее судимого ельчанина. Сейчас в отношении 42-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».

А в Лебедяни трое несовершеннолетних угнали чужую машину. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, «девятку» украли от дома по улице Трудовой. В отношении трех жителей Льва Толстовского района также возбудили уголовное дело.