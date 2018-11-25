В Липецкой области пропал 37-летний мужчина со шрамом на голове
Он исчез 18 ноября
фото: предоставлено волонтерами.
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В Усмани пропал 37-летний мужчина. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Поиск пропавших детей" (Липецк), Андрей Аржеухов ушел из дома около трех часов дня 18 ноября. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы мужчины: рост около 160 см, на вид 35 лет.
В день пропажи был одет в короткую черную куртку с капышоном, темную шапку, спиртивное трико синего цвета, черные кроссовки.
Из особых примет: шрам на голове по линии роста волос.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Андрея, волонтеры просят позвонить по телефонам: 02 - полиция, 8-(4742)-37-88-77, 8-905-681-05-18 - волонтеры.