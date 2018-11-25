2018-11-25T12:01:12+03:00
Происшествия

В Липецкой области пропал 37-летний мужчина со шрамом на голове

Он исчез 18 ноября
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото: предоставлено волонтерами.фото: предоставлено волонтерами.
Изменить размер текста:

В Усмани пропал 37-летний мужчина. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Поиск пропавших детей" (Липецк), Андрей Аржеухов ушел из дома около трех часов дня 18 ноября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины: рост около 160 см, на вид 35 лет.

В день пропажи был одет в короткую черную куртку с капышоном, темную шапку, спиртивное трико синего цвета, черные кроссовки.

Из особых примет: шрам на голове по линии роста волос.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Андрея, волонтеры просят позвонить по телефонам: 02 - полиция, 8-(4742)-37-88-77, 8-905-681-05-18 - волонтеры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецкой области поймали угонщика «Тойоты Ленд Крузер»
В Липецкой области грабитель забрал из кассы сельского магазина 3000 р.
В Липецкой области за день сгорели дом и машина
В Липецке ночью до 10 градусов мороза
В Липецке поставят новую остановку и изменят расписание автобусов
В Липецкой области заблокировали сайты с геями и лесбиянками
Напавшего на бывшую жену в магазине Липецка выгнали из милиции за взятку и атаку на следователя
В частном секторе Липецка три дня будут отключать свет
Игорь Артамонов провел встречу «без галстуков» с липецкой молодежью
Липчанка погибла в пожаре в Тамбовской области
СК опубликовал видео с места падения бомбардировщика Олега Пешкова в Сирии
Центрально- Черноземный банк ПАО Сбербанк примет участие в акции Банка России «Единая неделя мелочи»