2018-11-26T09:35:37+03:00
Происшествия

В Липецке водитель иномарки разбил две машины на встречной

Момент ДТП на улице Гагарина сняла камера наблюдения [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Три автомобиля столкнулись у "Карусели"Три автомобиля столкнулись у "Карусели"Фото: скрин с видео
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Авария с участием трех автомобилей произошла в субботу вечером, 24 ноября, на улице Гагарина в Липецке. Там в районе гипермаркета «Карусель» столкнулись три автомобиля. Момент аварии запечатлела уличная камера наблюдения.

ДТП на встречке в Липецке .Как так то?

На записи видно, как водитель темного «Форда» по какой-то причине выехал на встречную полосу. Его не смутило, что на светофоре стоят машины. Не сбавляя скорости, «Форд» на полном ходу влетел в «Ладу». Отечественную легковушку отбросило назад и та впечаталась в белую «Тойоту», которая в этот момент подъезжала к светофору.

Автомобили получили серьезные повреждения, «Ладу» разбили с обеих сторон. Как и почему водитель «Форда» оказался на встречной, пока неизвестно. Отметим, что на том участке по три полосы движения в каждом направлении.

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