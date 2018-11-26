В Липецке водитель иномарки разбил две машины на встречной

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-26T09:35:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария с участием трех автомобилей произошла в субботу вечером, 24 ноября, на улице Гагарина в Липецке. Там в районе гипермаркета «Карусель» столкнулись три автомобиля. Момент аварии запечатлела уличная камера наблюдения.

ДТП на встречке в Липецке .Как так то?

На записи видно, как водитель темного «Форда» по какой-то причине выехал на встречную полосу. Его не смутило, что на светофоре стоят машины. Не сбавляя скорости, «Форд» на полном ходу влетел в «Ладу». Отечественную легковушку отбросило назад и та впечаталась в белую «Тойоту», которая в этот момент подъезжала к светофору.

Автомобили получили серьезные повреждения, «Ладу» разбили с обеих сторон. Как и почему водитель «Форда» оказался на встречной, пока неизвестно. Отметим, что на том участке по три полосы движения в каждом направлении.