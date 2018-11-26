Под Липецком обворовали свиноферму

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-26T09:56:36+03:00

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В Липецкой области раскрыли кражу из свинофермы в Грязинском районе. Все произошло еще 18 ноября. Кто-то пробрался на территорию бывшего свинокомплекса в деревне Колоусовка, украл забор и три крышки от водяных редукторов поилок.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался 26-летний житель того же района.

Еще одну кражу раскрыли в воскресенье, 25 ноября, в Лебедянском районе. Там в деревне Нижнее Брусланово неизвестные обокрали 46-летнюю женщину. Кто-то выбил заднюю дверь в частном доме и вынес все, вплоть до постельного белья. Согласно заявлению, домушник унес две люстры, провода, проигрыватель, кровать, подушки и металлическую утварь из сарая. Домушником оказался 33-летний житель Лебедяни.