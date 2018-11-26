2018-11-26T11:33:16+03:00
Происшествия

В Липецкой области женщина из ревности убила молодого любовника

Дама расправилась с возлюбленным на глазах у родственников
Лия МУРАДЬЯН
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Женщина во всем созналасьЖенщина во всем созналасьФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области разыгралась очередная кровавая драма на почве ревности. На этот раз фигуранткой дела стала женщина. Все случилось в субботу, 24 ноября, в Данковском районе.

По версии следствия, 36-летняя женщина и ее 27-летний любовник что-то отмечали в компании родственников. Во время застолья пьяные сожители поссорились. В угаре дама схватила со стола нож и начала угрожать возлюбленному. Совестная перепалка закончилась тем, что женщина воткнула нож молодому любовнику в грудь. Все произошло на глазах у перепуганных родственников. Они вызвали «скорую», но молодой человек скончался в больнице.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, женщина во всем созналась. На допросе она пояснила, что напала на возлюбленного из-за ревности. Теперь за убийство ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что не так давно, 11 ноября, в Липецке еще одна дама зарезала мужа прямо за столиком в кафе. А 19 ноября жертвой ревнивого ухажера стала 26-летняя девушка, на которую воздыхатель напал с ножом в магазине, только в этом случае обошлось без летального исхода.

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