На борьбу с ночным снегопадом в Липецк вышли больше 100 машин

СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-26T11:48:35+03:00

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В Липецке со снегопадом, который начал идти в воскресенье вечером, 25 ноября, и продлился почти всю ночь, боролись более 100 единиц коммунальной техники. По данным городского управления благоустройства, машины вышли на улицы в 23.00. Традиционно, в первую очередь обработали спуски и подъемы, дорогу у остановок и возле школ.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, за ночь на дороги высыпали 136 тон соли и 403 тонны пескосоляной смеси, всего 539 тонн противогололедных материалов. Сейчас коммунальщики расчищают дворы, снег убирают более 400 дворников.

По прогнозу синоптиков, снегопад ожидается и сегодня, 26 ноября. Поэтому в мэрии просят водителей быть осторожней на дорогах, не нарушать ПДД и выбирать скорость с учетом погоды. .