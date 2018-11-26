2018-11-26T12:24:06+03:00
Происшествия

В Липецке лихач проскочил на красный и разбил машину

Опасный маневр гонщика снял регитсратор [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
ДТП на площади ПобедыДТП на площади ПобедыФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

В Липецке автомобильный регистратор записал опасный маневр водителя иномарки, который проигнорировал красный сигнал светофора. Все случилось на площади Победы. На записи видно, как на светофоре загорается желтый сигнал и машина с регистратором останавливается у пешеходного перехода со стороны проспекта Победы.

В Липецке лихач проехал на красный и попал в ДТП.

Внезапно, когда уже горит «красный», по крайней левой полосе на приличной скорости проносится белая иномарка. Машина вылетает на кольцо, водитель пытается повернуть, но скорость оказывается слишком высокой и автомобиль уходит в неуправляемый занос.

Дрифт стритрейсера заканчивается тем, что он влетает в микроавтобус, который двигался по площади. По счастливой случайности, лихачу удается избежать сильного удара и массового ДТП – другие участники движения успевают среагировать и пропустить неуправляемую иномарку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ледовые катки 2018-2019 в Липецке: адреса бесплатных катков
Воловская больница вновь станет самостоятельным учреждением здравоохранения
В Липецкой области крепнут морозы
В Липецке к Новому году открылась почта Деда Мороза
Во дворах Липецка принудительно убирают старые железные гаражи
Мошенник из Краснодара обманул мужчину в Липецке
Липецкий школьник взял серебро на Международном турнире по информатике
На трассе под Липецком развернуло грузовик «Мерседес»
На борьбу с ночным снегопадом в Липецк вышли больше 100 машин
В Липецкой области женщина из ревности убила молодого любовника
Под Липецком грузовик сбил 5-летнего ребенка
Теперь ипотеку в Сбербанке можно оформить без предоставления отчета об оценке
Под Липецком обворовали свиноферму
В Липецке водитель иномарки разбил две машины на встречной
В Липецкой области пропал 37-летний мужчина со шрамом на голове
В Липецкой области поймали угонщика «Тойоты Ленд Крузер»
В Липецкой области грабитель забрал из кассы сельского магазина 3000 р.
В Липецкой области за день сгорели дом и машина
В Липецке ночью до 10 градусов мороза
В Липецке поставят новую остановку и изменят расписание автобусов
В Липецкой области заблокировали сайты с геями и лесбиянками
Напавшего на бывшую жену в магазине Липецка выгнали из милиции за взятку и атаку на следователя
В частном секторе Липецка три дня будут отключать свет
Игорь Артамонов провел встречу «без галстуков» с липецкой молодежью
Липчанка погибла в пожаре в Тамбовской области
СК опубликовал видео с места падения бомбардировщика Олега Пешкова в Сирии
Центрально- Черноземный банк ПАО Сбербанк примет участие в акции Банка России «Единая неделя мелочи»