В Липецке лихач проскочил на красный и разбил машину
В Липецке автомобильный регистратор записал опасный маневр водителя иномарки, который проигнорировал красный сигнал светофора. Все случилось на площади Победы. На записи видно, как на светофоре загорается желтый сигнал и машина с регистратором останавливается у пешеходного перехода со стороны проспекта Победы.
В Липецке лихач проехал на красный и попал в ДТП.
Внезапно, когда уже горит «красный», по крайней левой полосе на приличной скорости проносится белая иномарка. Машина вылетает на кольцо, водитель пытается повернуть, но скорость оказывается слишком высокой и автомобиль уходит в неуправляемый занос.
Дрифт стритрейсера заканчивается тем, что он влетает в микроавтобус, который двигался по площади. По счастливой случайности, лихачу удается избежать сильного удара и массового ДТП – другие участники движения успевают среагировать и пропустить неуправляемую иномарку.