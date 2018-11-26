В Липецке лихач проскочил на красный и разбил машину

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-26T12:24:06+03:00

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В Липецке автомобильный регистратор записал опасный маневр водителя иномарки, который проигнорировал красный сигнал светофора. Все случилось на площади Победы. На записи видно, как на светофоре загорается желтый сигнал и машина с регистратором останавливается у пешеходного перехода со стороны проспекта Победы.

В Липецке лихач проехал на красный и попал в ДТП.

Внезапно, когда уже горит «красный», по крайней левой полосе на приличной скорости проносится белая иномарка. Машина вылетает на кольцо, водитель пытается повернуть, но скорость оказывается слишком высокой и автомобиль уходит в неуправляемый занос.

Дрифт стритрейсера заканчивается тем, что он влетает в микроавтобус, который двигался по площади. По счастливой случайности, лихачу удается избежать сильного удара и массового ДТП – другие участники движения успевают среагировать и пропустить неуправляемую иномарку.