2018-11-26T12:53:35+03:00
Происшествия

На трассе под Липецком развернуло грузовик «Мерседес»

ДТП случилось на трассе Орел – Тамбов [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Скрин с видео "Типичный Липецк" vk.comСкрин с видео "Типичный Липецк" vk.comФото: скрин с видео
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ДТП с участием большегруза случилось этим утром, 26 ноября, на трассе Орел – Тамбов под Липецком. Там попал в аварию тягач с прицепом «Мерседес». Очевидно водитель не справился с управлением и большегруз въехал в ограждение трассы.

ДТП с грузовиком на трассе под Липецком .

Последствия аварии попали в обзор видеорегистратора. Судя по записи, машину занесло, кабину большегруза развернуло поперек дороги и она ударилась об прицеп. Как сообщают очевидцы, в аварии обошлось без пострадавших. На записи видно, как вокруг грузовика ходит обеспокоенный водитель и разговаривает с кем-то по телефону.

Отметим, что за прошедшие три дня, с 24 по 25 ноября, на дорогах Липецкой области зафиксировали 81 ДТП без пострадавших, где повреждения получили только транспортные средства.

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