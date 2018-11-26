Липецкий школьник взял серебро на Международном турнире по информатике
В болгарском городе Шумен прошел X Международный турнир по информатике. Россию представляли 11 команд – ученики девятых и одиннадцатых классов. По итогам турнира сборная России завоевала 29 медалей из 87 – 11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых.
Среди старшеклассников в российской команде были школьники из Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска. Они обошли почти 200 соперников из Болгарии, Армении, Азербайджана, Молдавии, Польши, Румынии, Сербии и Швейцарии.
Международный турнир по информатике .11 золотых медалей завоевали российские школьники на международном турнире по информатике в Болгарии. А еще 8 серебряных и 10 бронзовых.
Среди призеров был липецкий школьник – ученик школы № 2 Константин Фролов, он завоевал серебряную медаль турнира. Он выступал в юниорской сборной, среди девятых классов.
Кстати, это не первое призовое место липецкого 9-классника. Летом этого года Константин Фролов стал серебряным призером II Европейской олимпиады юниоров по информатике, которая проходила в Иннополисе.